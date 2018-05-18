Сержант из воинской части Борисова приговорен к 3 годам лишения свободы

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Борисовского района сегодня вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего срочной военной службы войсковой части 39864 по обвинению в совершении воинских преступлений, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Верховного суда.
Обвиняемый признан виновным в превышении власти и служебных полномочий, совершенных из корыстной и иной личной заинтересованности, повлекших причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, государственным и общественным интересам. Он же признан виновным в превышении власти, сопряженном с насилием.
Окончательно военнослужащему назначено 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, сроком на 5 лет. Обвиняемый также лишен воинского звания "сержант".
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.-0-
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