Шесть человек пострадали от взрыва на "Могилевдреве"

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На "Могилевдреве" произошло ЧП, шесть человек пострадали, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Могилевского областного управления МЧС Вадим Врублевский.

"Произошел хлопок, взрыв. Что конкретно - пока говорить рано. На месте работает комиссия", - отметил Вадим Врублевский.

Взрыв произошел в 18.30, пострадавшие госпитализированы. Об их состоянии пока не сообщается.

Как проинформировала официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк, сейчас следственно-оперативная группа осматривает место происшествия.-0-