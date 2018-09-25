Шесть человек пострадали от взрыва на "Могилевдреве"

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На "Могилевдреве" произошло ЧП, шесть человек пострадали, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Могилевского областного управления МЧС Вадим Врублевский.
"Произошел хлопок, взрыв. Что конкретно - пока говорить рано. На месте работает комиссия", - отметил Вадим Врублевский.
Взрыв произошел в 18.30, пострадавшие госпитализированы. Об их состоянии пока не сообщается.
Как проинформировала официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк, сейчас следственно-оперативная группа осматривает место происшествия.-0-
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