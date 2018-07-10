Шесть человек пострадали в лобовом столкновении авто под Минском

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть человек пострадали в лобовом столкновении двух автомобилей под Минском, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Минского района Екатерина Сильченко.

ДТП случилось сегодня около 10.30 вблизи садового товарищества "Заподгорье". По предварительной информации, водитель за рулем "Мазды" ехал по дороге Крыжовка - Ратомка и на закруглении влево в условиях ограниченной обзорности занял крайнее левое положение на проезжей части. "Поэтому он не уступил дорогу двигавшемуся навстречу "Фольксвагену", и произошло столкновение. В результате ДТП водители и четыре пассажира "Фольксвагена" получили телесные повреждения, они доставлены в медучреждение", - рассказала Екатерина Сильченко.

По факту ДТП проводится проверка.-0-

Фото ОГАИ Минского района