Школьник погиб при пожаре в Пружанском районе

19 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пружанском районе при пожаре погиб школьник, сообщил БЕЛТА официальный представитель Брестского областного управления МЧС Сергей Машнов.

Трагедия случилась около шести часов вечера 17 февраля в деревне Семенча-2. Пожар произошел в блочном доме, который принадлежит местному сельхозпредприятию. Огнем повреждены потолочное перекрытие, имущество, закопчены стены и потолок в помещении топочной. Там же было обнаружено тело погибшего мальчика 2005 года рождения.

Известно, что школьник в тот момент был один дома. Его брат и сестра находились на улице, родители - на работе.

Причина возгорания устанавливается. По одной из версий, он мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем. Проверку проводят сотрудники Следственного комитета.-0-