Школьник в Стародорожском районе стрелял из пневматики по окнам многоэтажки

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школьник в Стародорожском районе стрелял из пневматического пистолета по окнам многоэтажного дома, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

В оперативно-дежурную службу отдела внутренних дел Стародорожского райисполкома сообщили о повреждении оконного стеклопакета в квартире, расположенной на пятом этаже одного из домов по ул. Гастелло в Старых Дорогах. Во время работы следственно-оперативной группы на месте происшествия был установлен факт еще одного повреждения окна в квартире на четвертом этаже этого же дома. Предполагалось, что в окна попали пули от пневматики.

В результате стрелок был установлен. Им оказался ученик выпускного класса одной из школ города. Свой поступок подросток объяснил тем, что хотел испытать приобретенный накануне пневматический пистолет. Законность этого приобретения установит следствие.

Возбуждено уголовное дело за хулиганство.-0-