Школьница пострадала в лобовом столкновении авто в Мядельском районе

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школьница пострадала в лобовом столкновении автомобилей в Мядельском районе, сообщил БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.
Авария произошла 11 сентября на 10-м км автодороги Р 28 Минск - Молодечно - Нарочь вблизи деревни Пасынки. "Форд Сиерра", которым управлял 25-летний водитель, во время обгона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся навстречу мерседесом.
В результате ДТП травмы получили водитель "Форда", который не имел водительского удостоверения, и его 16-летняя пассажирка, школьница из Вилейки. Оба пострадавших госпитализированы. Водители и пассажир были пристегнуты ремнями безопасности.-0-
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