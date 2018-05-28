Школьница сбросилась с крыши девятиэтажки в Бресте

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школьница упала с крыши девятиэтажки в Бресте, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Инцидент произошел вечером 27 мая. Школьница упала с девятиэтажного дома по бульвару Космонавтов. "Предварительно установлено, что девушка 2003 года рождения выбросилась с крыши. По факту случившегося следователи проводят проверку, для установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза", - проинформировал Дмитрий Иванюк.
Девушка училась в одной из школ Бреста и воспитывалась в семье, находящейся в социально опасном положении.-0-
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