Школьница сбросилась с крыши девятиэтажки в Бресте

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школьница упала с крыши девятиэтажки в Бресте, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Инцидент произошел вечером 27 мая. Школьница упала с девятиэтажного дома по бульвару Космонавтов. "Предварительно установлено, что девушка 2003 года рождения выбросилась с крыши. По факту случившегося следователи проводят проверку, для установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза", - проинформировал Дмитрий Иванюк.

Девушка училась в одной из школ Бреста и воспитывалась в семье, находящейся в социально опасном положении.-0-