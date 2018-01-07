Штраф почти Br2 тыс. назначен безбилетнику, брызнувшему контролеру в лицо перцовым баллончиком

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Штраф почти Br2 тыс. назначен безбилетнику, который брызнул в глаза контролеру "Минсктранса" перцовым баллончиком, сообщила БЕЛТА помощник председателя Мингорсуда Анастасия Шильвян.

Такое решение суд Первомайского района Минска вынес 5 января. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.366 УК (насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 80 БВ, что в настоящее время составляет Br1960.

Инцидент произошел в октябре 2017 года. Как пояснил 54-летний мужчина, в тот вечер он ехал по личным делам от остановки "Дом кино" в сторону ул. Калиновского. Зайдя в троллейбус №29, он не стал оплачивать проезд, поскольку у него не было денег. Спустя несколько остановок в транспорт зашли контролеры, предъявить которым проездные документы мужчина не мог, документы, удостоверяющие личность, он также отказался предоставлять. Контролеры попросили выйти безбилетника на ближайшей остановке вместе с ними для вызова милиции и установления личности, а также последующего составления административного протокола за безбилетный проезд. Мужчина отказался дожидаться сотрудников милиции и попытался убежать, но контролер перегородил ему путь. Тогда безбилетник вспомнил, что у него в кармане лежит перцовый баллончик. Достав его, мужчина брызнул в лицо контролеру и убежал в сторону ул. Калиновского. Баллончик, по словам обвиняемого, он носил при себе для самообороны. Контролер получил ожог лица.

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-