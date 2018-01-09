Швейцарские часы и сумочку Chanel изъяли у "забывчивых" пассажиров брестские таможенники

9 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Брестской таможни пресекли три попытки ввоза на территорию ЕАЭС дорогостоящих товаров с нарушением законодательства, сообщили БЕЛТА в таможне.

В республиканском пункте таможенного оформления "Варшавский мост" у белоруски, следовавшей из Польши в качестве пассажира на автомобиле BМW по зеленому коридору, обнаружена незадекларированная новая женская сумка Chanel производства Италии. Согласно предоставленной гражданкой счет-фактуре VAT, стоимость товара составила 3980 евро.

Спустя несколько часов в этом же пункте пропуска житель Москвы пытался ввезти на автомобиле Ford Focus без декларирования наручные мужские часы Montblanc стоимостью 4090 евро, подтвержденной товарными чеками. Его 30-летняя землячка возвращалась домой в качестве пассажира легкового автомобиля через республиканский пункт таможенного оформления "Домачево". После выезда из зеленого коридора среди личных вещей москвички обнаружены наручные часы Chopard Happy Sport. Согласно данным из предоставленных гражданкой чеков, стоимость перемещаемого ею без декларирования товара составила 5976 евро.

Во всех трех случаях товары изъяты до решения суда, в отношении их владельцев начаты административные процессы в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП (недекларирование товаров).

"Брестская таможня напоминает гражданам, что в соответствии с законодательством при пересечении границы норма беспошлинного ввоза личного имущества, ввозимого на территорию ЕАЭС, составляет 1500 евро и 50 кг. В случае ввоза товаров чаще 1 раза в 3 месяца, нормы их беспошлинного ввоза составляют 300 евро и 20 кг", - отметили в ведомстве.-0-