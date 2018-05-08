Сидящий на путях житель Слонима попал под поезд и остался жив

8 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сидящего на путях жителя Слонима сбил дизель-поезд, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Все произошло днем 7 мая вблизи моста по улице Огинского в районном центре. Молодой человек 1991 года рождения в состоянии алкогольного опьянения сидел на железнодорожных путях, в это время следовал дизель-поезд "Гродно-Барановичи".
"Машинист сделал все возможное, но избежать наезда не удалось. У 27-летнего жителя Слонима диагностированы переломы правой ноги и таза, открытая черепно-мозговая травма, а также травматическая ампутация правой руки", - рассказали в пресс-службе УВД.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4079 BYN
|2.4 BYN
|2.408 BYN
|USD
|2.0185 BYN
|2.018 BYN
|2.02 BYN
|RUB
|3.2162 BYN
|3.195 BYN
|3.208 BYN