Сидящий на путях житель Слонима попал под поезд и остался жив

8 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сидящего на путях жителя Слонима сбил дизель-поезд, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Все произошло днем 7 мая вблизи моста по улице Огинского в районном центре. Молодой человек 1991 года рождения в состоянии алкогольного опьянения сидел на железнодорожных путях, в это время следовал дизель-поезд "Гродно-Барановичи".

"Машинист сделал все возможное, но избежать наезда не удалось. У 27-летнего жителя Слонима диагностированы переломы правой ноги и таза, открытая черепно-мозговая травма, а также травматическая ампутация правой руки", - рассказали в пресс-службе УВД.-0-