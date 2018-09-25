Сильный ветер в Могилевской области повредил крышу фермы и повалил десятки деревьев

25 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилевской области 24 сентября сильным ветром повреждена крыша фермы и повалены десятки деревьев в населенных пунктах, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.
Повреждение кровли произошло на молочно-товарной ферме ОАО "Селекционно-гибридный центр "Вихра" в д.Лютня Мстиславского района. Повреждено 180 листов шифера. Восстановление кровли объекта производится силами ОАО, все работы планируется завершить в течение сегодняшнего дня.
Работники МЧС и другие организации 13 раз выезжали на ликвидацию последствий сильного ветра - падение деревьев в Могилеве, Бобруйске, Чаусах, Костюковичах, Бобруйском, Могилевском, Чаусском, Краснопольском, Белыничском, Круглянском и Кировском районах. Пострадавших нет. -0-
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Фото Могилевского областного УМЧС
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