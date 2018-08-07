Символический ключ от города украли в Витебске

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Символический ключ от города, который находился в декоративной скульптурной композиции "Золотая рыбка", украли в Витебске, сообщили 6 августа в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Пропажу заметили горожане. В УВД Витебского облисполкома заявления по факту кражи не поступало. Другие источники сообщают, что об исчезновении правоохранителям известно, они следят за ситуацией.

Скульптурная композиция "Золотая рыбка", сделанная по заказу городского ЖКХ, была установлена в Витебске на ул. Толстого в июне прошлого года. До недавнего времени она держала ключ с надписью "Витебск" и изображением герба города. Скульптура пользуется популярностью не только у туристов, но и жителей города. Особенно возле нее часто фотографируются молодожены.-0-