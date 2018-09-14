Синтетические нити на Br110 тыс. пытались незаконно ввезти в Беларусь

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза партии синтетических нитей стоимостью около Br110 тыс., сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Нарушение выявлено в пункте пропуска "Бенякони". Водитель грузового транспортного средства Scania российской фирмы-перевозчика представил к таможенному оформлению документы на сборный груз, в частности, на запасные части к двигателю. При проведении таможенных операций было принято решение направить автопоезд на досмотр. Было установлено, что в грузовом отсеке помимо заявленного товара находится около 3,2 т синтетических нитей. Субъект хозяйствования намеревался сэкономить на таможенных платежах свыше Br28 тыс., "забыв" указать в товаросопроводительных документах данный товар.

Гродненская региональная таможня начала административный процесс в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП Беларуси. На денежные средства фирмы-перевозчика, нарушившей законодательство, наложен арест в счет обеспечения уплаты штрафа.-0-