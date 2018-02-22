Ситуация со смертью молодого человека в минской больнице взята на особый контроль в Минздраве

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация, связанная со смертью молодого человека в одной из минских больниц, находится на особом контроле у руководства Министерства здравоохранения, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

"С целью анализа ситуации, связанной с оказанием молодому человеку медицинской помощи, была создана специальная комиссия Минздрава, которая работала 14-15 февраля. 21 февраля состоялось заседание лечебно-контрольного совета, на котором дана оценка действиям и компетенции медицинских работников, принимавших участие в лечении пациента на всех этапах. Была проанализирована информация о полученном молодым человеком осложнении, которое возникло после проведенного в 4-й городской клинической больнице хирургического вмешательства", - сказали в пресс-службе.

Молодой человек умер в начале февраля 2018 года в Больнице скорой медицинской помощи. За несколько дней до этого в 4-й городской клинической больнице ему выполнили ЛОР-операцию. Однако после перенесенного вмешательства в связи с возникшими осложнениями пациента перевели в БСМП. "Его своевременно, в сопровождении врача-анестезиолога доставили в БСМП для проведения дополнительной диагностики и консультации по поводу возникшего осложнения. Вместе с этим комиссия отметила, что были допущены нарушения порядка пребывания пациента в приемном отделении БСМП", - отметили в пресс-службе.

В настоящее время материалы по факту оказания медицинской помощи пациенту в организациях здравоохранения столицы переданы Минздравом в Следственный комитет для дачи правовой оценки действиям медицинских работников.

Позже случай прокомментировал председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергей Малышко. Ситуация, которая произошла, экстраординарная, сказал он. Председатель комитета выразил соболезнования семье молодого человека. Сергей Малышко также отметил, что врач 4-й ГКБ Павел Елисеев, оперировавший парня, был уволен по собственному желанию.

Окончательная оценка случившемуся будет дана после результатов судебно-медицинской экспертизы. -0-