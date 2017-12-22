СК даст оценку действиям должностных лиц по делу о гибели двух детей при обрушении дома в Могилеве

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет даст оценку действиям должностных лиц по делу о гибели двух детей при обрушении дома в Могилеве, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Следственного комитета Иван Носкевич.

Комментируя ход расследования, Иван Носкевич отметил: "Следственный комитет даст оценку действиям должностных лиц исполкома, которые проявили халатность и не обеспечили своевременное исполнение документов КГК о приостановлении строительства и сносе здания". На данный момент следователи определяют круг подозреваемых.

Идет сбор, обработка и анализ доказательств по делу. "Изъята документация из исполнительного комитета, касающаяся выделения земельного участка, разрешительных документов на строительство, а также вопросов приостановления и запрета на строительство", - добавил председатель Следственного комитета.

Как сообщалось, днем 1 ноября в Могилеве под рухнувшей плитой в строящемся здании оказались зажаты двое мальчиков. Спасатели извлекли двух детей. После реанимационных мероприятий медики констатировали смерть старшего мальчика, младший ребенок был доставлен в реанимацию, где от полученных травм через несколько дней умер, не приходя в сознание. Уголовное дело, возбужденное по ч.1 ст.144 УК (причинение смерти по неосторожности) было переквалифицировано на ч.2 ст.144 (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). По делу назначен комплекс экспертиз.

Ранее Иван Носкевич подчеркивал, что следствие принимает все возможные меры, чтобы определить круг виновных лиц как в неосторожном причинении смерти, так и в служебной халатности со стороны должностных лиц Могилевского горисполкома. В этой части дополнительно возбуждено уголовное дело по ст.468 УК (служебная халатность). Речь шла о неопределенном круге лиц, поскольку несколько человек с начала незаконного строительства здания и в момент происшествия исполняли обязанности ненадлежащим образом, в результате чего в том числе произошел несчастный случай.-0-