СК принял к производству уголовное дело в отношении руководителя компании-перевозчика в Минске

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет принял к производству уголовное дело в отношении руководителя компании-перевозчика в Минске, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

"УСК по Минску принято к производству уголовное дело, возбужденное УДФР КГК по Минской области и Минску 27 марта 2018 года в отношении директора ООО "КВТ-импорт", - сказала Марина Дранькова.

Руководитель предприятия подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере) УК. Он заключен под стражу. Проводятся следственные действия.

В правоохранительные органы обратились несколько водителей, сотрудничающих с Uber через ООО. По их словам, около 150 человек не могут получить зарплату, которую они заработали за прошлый месяц.-0-