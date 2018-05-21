21 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. СК проводит проверку по факту гибели на стройобъекте в Гродно руководителя частного предприятия, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.
Инцидент произошел вечером 19 мая. 48-летний мужчина, руководитель частного производственного унитарного предприятия, прибыл на объект, где демонтировалась стена из газосиликатных блоков. Неожиданно блоки обрушились, в результате чего мужчина скончался на месте.
"Следователи с участием экспертов управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области и специалистов Гродненского областного управления Департамента государственной инспекции труда осмотрели место происшествия. Начато проведение судебно-медицинской экспертизы. Опрошены очевидцы случившегося", - рассказал Сергей Шершеневич.
Проверка продолжается. Следователи изучат вопросы соблюдения охраны труда и техники безопасности всеми задействованными в демонтаже субъектами, установят причины и условия, приведшие к гибели человека. По результатам проверки произошедшему будет дана правовая оценка.-0-
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