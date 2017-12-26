СК раскрыл подробности эксперимента по установлению обстоятельств гибели роупджампера в Соснах

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индивидуальный предприниматель, которому предъявлено обвинение по делу о гибели роупджампера в Соснах, отказался от сотрудничества со следствием и скрывал обстоятельства ЧП. О новых подробностях резонансного дела в эфире "Альфа Радио" рассказала официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова, сообщает БЕЛТА.

Обвинение индивидуальному предпринимателю предъявлено по ч.1 ст.144 УК (причинение смерти по неосторожности). Вину мужчина не признал. По словам Юлии Гончаровой, чтобы избежать уголовной ответственности, он выдвигал различные версии произошедшего, скрывал способы и обстоятельства того, как крепились те или иные веревочные конструкции.

"В силу того, что обвиняемый не хотел сотрудничать со следствием и не давал каких-либо пояснений, особенно на первоначальной стадии, следователи решили провести беспрецедентный следственный эксперимент, - отметила официальный представитель ведомства. - Так, с использованием манекена была восстановлена обстановка, при которой произошло падение. При этом масса манекена соответствовала массе тела погибшего. Максимально скрупулезно и тщательно постарались воссоздать обстановку именно на момент происшествия: как были привязаны веревки, места их крепления". Кроме того, были осмотрены на предмет целостности все веревки и шнуры длиной около 2 км, которые использовались обвиняемым по делу. Часть из них использовалась при проведении следственного эксперимента. В видеоматериалах эксперимента зафиксировано, когда правильно организована страховка и когда неправильно.

Юлия Гончарова напомнила, что в Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности МЧС внесено предложение о регламентации вида деятельности, связанного с прыжками с высоты на веревке в развлекательных целях, в целом по стране, а также о принятии мер к обеспечению за ней контроля.

Как сообщалось, 18 июня роупджампер погиб в поселке Сосны, прыгнув с трубы котельной с высоты 70 м. Он упал на землю на глазах у очевидцев. Управлением Следственного комитета по Минску было возбуждено уголовное дело в отношении мужчины (индивидуального предпринимателя), занимающегося организацией роупджампинга. Организатор прыжков не зафиксировал на вытяжной трубе с тоннелем в промышленной зоне по ул. Академика Красина веревочную конструкцию и не осуществлял постоянный контроль за ее безопасной эксплуатацией. Также мужчина не использовал дополнительные методы и средства для предотвращения наступивших негативных последствий, в результате чего 27-летний житель Солигорска погиб. Сертификат на обернувшийся трагедией прыжок для парня приобрела девушка. Продала же его фирма, которая вообще не имеет отношения к роупджампингу.-0-