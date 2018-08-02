СК рассказал подробности дела о присвоении имущества в магазинах Duty Free в Гродненской области

2 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Подробности уголовного дела о присвоении имущества в магазинах Duty Free разместил на своей странице в социальной сети официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич, сообщает БЕЛТА.
В 2015 году в нескольких магазинах беспошлинной торговли Гродненской области представители открывшей их компании провели внутреннюю проверку. Во время нее были выявлены факты нарушения работниками торговых объектов правил реализации товаров по дисконтным картам и последующего присвоения части денежных средств с апреля 2014 года по апрель 2015 года.
"По результатам проверки работники добровольно возместили в полном объеме причиненный ущерб в размере свыше 18,5 тыс. евро. В 2018 году оперативные сотрудники органов внутренних дел провели доследственную проверку и передали материалы в управление Следственного комитета по Гродненской области для принятия процессуального решения", - сообщает Сергей Шершеневич.
23 июля Волковысский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту присвоения имущества лицом, которому оно вверено, совершенного в особо крупном размере (ч.4 ст. 211 УК). Подозреваемыми признаны пятеро работников магазинов беспошлинной торговли. Меры пресечения к ним не применялись.
В сообщении подчеркивается, что подозрения в отношении заведующих магазинами не выдвигались.
Для установления фактических обстоятельств произошедшего следователи изучают служебную документацию компании, допрашивают руководителей, работников и владельцев дисконтных карт, проводят иные следственные и процессуальные действия. Окончательная правовая оценка действиям подозреваемых, а также других лиц, будет дана на основе всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств уголовного дела в их совокупности, как того требует закон.-0-
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