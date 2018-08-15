СК: у сбившего велосипедистов под Минском водителя грузовика были проблемы с глазами

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель грузовика сбил двух велосипедистов под Минском из-за невнимательности и глазного заболевания - к такому выводу пришло следствие, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Минский районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о смертельной аварии. Она произошла вечером 30 мая на автодороге Скориничи - Щомыслица. Минчанин на грузовом фургоне Mercedes-Benz ехал в направлении агрогородка Щомыслица. В пределах деревни Скориничи он сбил двух велосипедистов, которые ехали в попутном направлении у правого края проезжей части. Велосипедисты - муж и жена - возвращались с велопрогулки. Супруги с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу, где 46-летняя женщина умерла от полученных травм.

УСК по Минской области

При расследовании дела проводились следственные эксперименты, допросы участников, были получены результаты экспертиз для установления скорости движения автомобиля и велосипедистов, технических неисправностей и иных обстоятельств. "Установлено, что водитель имел возможность заблаговременно распознать велосипедистов и предотвратить наезд на них с помощью экстренного торможения, - рассказала Татьяна Белоног. - Анализируя собранные по уголовному делу доказательства, следствие пришло к выводу, что причиной аварии явилась невнимательность водителя, в том числе связанная с имеющимся у него диагнозом. Он достоверно знал о своем заболевании офтальмологического профиля и управлял транспортным средством без очков (линз), соответствующих остроте зрения. Решение о годности к управлению транспортными средствами в отношении него не выносилось, медицинская справка не выдавалась, ввиду неявки последнего на обследование".

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека). Обвиняемый чистосердечно раскаялся в совершенном преступлении. Он находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-