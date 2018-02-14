СК устанавливает обстоятельства травмирования трех человек на железной дороге в Быховском и Осиповичском районах

14 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилевской области следователи устанавливают обстоятельства травмирования двух мужчин и женщины на железнодорожных путях в Быховском и Осиповичском районах, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Около 10.00 12 февраля на станции Тощица Быховского района поездом №61 Санкт-Петербург - Кишинев был травмирован местный житель 1947 года рождения. Пострадавшего госпитализировали в Быховскую районную больницу. Несмотря на то, что врачами была оказана необходимая медицинская помощь, спасти мужчину не удалось.

На следующий день, 13 февраля, в 19.30 на этой же станции поездом международных линий №84 Гомель - Санкт-Петербург совершен наезд на оборудованном железнодорожном переходе на жительницу д.Хомичи 1968 года рождения. Женщине причинены телесные повреждения, с которыми она госпитализирована.

В Осиповичскую центральную районную больницу с множественными телесными повреждениями бригадой скорой помощи был доставлен 54-летний неработающий житель д.Замошье Осиповичского района. Установлено, что 12 февраля в 19.00 мужчина был травмирован грузовым поездом, следовавшим по маршруту Осиповичи-Могилев.

"Во всех случаях машинисты поездов применяли экстренное торможение, неоднократно подавали звуковые сигналы. По данным фактам Быховским и Осиповичским районными отделами Следственного комитета проводятся проверки, назначен ряд экспертиз", - сказала Оксана Соленюк.

Устанавливаются очевидцы происшествий, следователи просят лиц, располагающих какой-либо информацией, сообщить об этом по телефонам 8 (02231) 3-02-72 в Быховский РОСК и 8 (02235) 6-02-66, 6-51-20 в Осиповичский РОСК.-0-