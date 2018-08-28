СК выясняет порядок закупки вакцины, использованной в Ганцевичском районе

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет выясняет порядок закупки вакцины, после введения которой умер ребенок в Ганцевичском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Следственный комитет продолжает проверку по факту смерти двухмесячного ребенка после проведения плановой вакцинации в Ганцевичском районе. С привлечением возможностей передвижной криминалистической лаборатории УСК по Брестской области было осмотрено место происшествия. Следователи назначили экспертные исследования, изъяли образцы вакцины, использовавшейся для проведения прививок.

"Кроме установления обстоятельств непосредственно гибели ребенка Следственным комитетом дополнительно выясняется порядок закупки вакцины, собирается информация о прохождении лекарством необходимых перед применением процедур, регламентированных действующим законодательством. Также проверяются качество и происхождение изъятых образцов препарата. При этом информация, опубликованная в ряде средств массовой информации, проверяется следователями в контексте возможного использования сложившейся ситуации в рамках конкурентной борьбы производителей вакцин", - отметила Юлия Гончарова.

Окончательное процессуальное решение будет принято по результатам проверочных мероприятий.-0-