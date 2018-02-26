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СК завершил расследование дела об убийстве в Минске начальника отдела столичного предприятия

Происшествия 26.02.2018 | 10:52
Фото из архива
Фото из архива

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное следственное управление центрального аппарата Следственного комитета завершило расследование уголовного дела об убийстве в Минске начальника отдела продаж одного из предприятий столицы, сообщили БЕЛТА в отделе информации и связи с общественностью СК.

В ноябре 2016 года в правоохранительные органы обратилась сестра потерпевшего - ее родственник, уроженец Вилейки, несколько дней не выходил на связь, не появлялся на работе и дома его не нашли (как и автомобиль Audi Q7). Причем дома с виду все осталось в полном порядке. В установленный законом срок было возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения мужчины. Первоначальные мероприятия не дали никаких результатов. В ходе отработки круга общения пропавшего поступила информация от знакомого, что разыскиваемый находится в Санкт-Петербурге. Причем некая особа подтвердила по телефону, что он действительно приезжал к ней в гости. Как выяснилось позже, эту информацию о возможном пребывании разыскиваемого в России сообщил один из обвиняемых, чтобы избежать ответственности.

Спустя некоторое время в Минском районе был обнаружен автомобиль Audi Q7, при его осмотре были зафиксированы следы убийства. В ходе дальнейшей работы эта версия получила свое подтверждение - было возбуждено новое уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Беларуси. Следователи приступили к тщательному сбору доказательств в подтверждение своей версии.

На данный момент фигурантами дела проходят два человека - 29-летний ранее судимый минчанин и владелец пейнтбольного клуба. По версии следствия, первый вошел в доверие к потерпевшему и поддерживал с ним приятельские отношения. Новый "друг" к осени 2016 года стал тесно общаться с 41-летним менеджером и был в курсе его ближайших планов. В том числе ему было известно о планируемой покупке автомобиля Toyota Land Cruiser стоимостью $40-50 тыс. Cледователи уверены и в том, что фигуранту было известно о местах, где хранилась в доме значительная сумма денежных средств. Об этом 29-летний мужчина рассказал своему старшему товарищу, владельцу пейнтбольного клуба. Вместе они детально составили план совершения убийства и сокрытия следов преступления, чтобы завладеть автомашиной, денежными средствами и иным имуществом.

Согласно плану младший обвиняемый уговорил менеджера поехать утром 4 ноября 2016 года в пейнтбольный клуб в Минске, где должен был познакомить с человеком, якобы готовым забрать собаку потерпевшего, которую он хотел отдать в хорошие руки. Они вдвоем приехали к развлекательному комплексу, где их уже ждал владелец. Пока хозяин отвлекал внимание менеджера, 29-летний минчанин ударил потерпевшего молотком по голове. Удара оказалось недостаточно - после того как мужчина упал, владелец клуба принялся его душить. После наступления смерти сообщники приступили к сокрытию преступления. Был разработан комплекс мер по уничтожению улик и созданию алиби. В частности, в то же утро один из обвиняемых приехал на машине потерпевшего к его работе вместе с мобильными телефонами, чтобы их сигнал зафиксировали в этой местности в нужный промежуток времени.

В тот же день обвиняемые проникли с помощью ключей в дом потерпевшего, откуда забрали деньги (около $50 тыс.). Позже, в темное время суток, тело перевезли на Audi погибшего и захоронили. Машина менеджера осталась в одном из населенных пунктов Минского района.

Спустя месяц с помощью волонтеров поисково-спасательного отряда "Ангел" в Минском районе был обнаружен этот автомобиль. С санкции прокурора его осмотрели: в багажнике нашли следы крови, а также изъяли иные образцы биологического материала. По результатам проведенных экспертиз было установлено, что кровь - хозяина автомобиля, а биологические следы принадлежат его знакомому. После анализа имеющейся в распоряжении следствия информации было принято решение о задержании 29-летнего минчанина и владельца пейнтбольного клуба по подозрению в совершении убийства.

Спустя некоторое время фигуранты начали все довольно подробно рассказывать, ключевая разница была лишь в обозначении своей роли в событиях - каждый утверждал, что главную играл не он, а товарищ. Кроме того, были установлены дополнительные факты, свидетельствующие о том, что преступление было спланировано заранее.

Позиция следствия, на фоне изменчивости показаний фигурантов, предельно твердая - несмотря на так и не найденное тело, получено достаточное количество прямых и косвенных доказательств причастности обоих обвиняемых к убийству.

В ходе расследования уголовного дела также установлены иные факты противоправных действий обвиняемых. Получены доказательства их причастности, в частности, к вымогательству денежных средств у семейной пары из Минска, сопряженному с похищением супруги. При этом старший фигурант запугивал их предметами, напоминавшими ампутированные части тела человека. В течение трех лет им удалось получить от потерпевших $100 тыс.

Мера пресечения в виде заключения под стражу, примененная к фигурантам дела вскоре после задержания, не изменялась. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-

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Теги
Минск, Следственный комитет, убийство
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