СК завершил расследование смертельного наезда фуры на участников мелкого ДТП на МКАД

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление следственного комитета по Минску завершило расследование уголовного дела по обвинению дальнобойщика в совершении ДТП, в котором погиб мужчина и еще один получил тяжелые травмы, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК Марина Дранькова.

Водителю грузовика предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого телесного повреждения) УК Беларуси.

По данным следствия, утром 31 октября 2017 года автопоезд в составе седельного тягача "Сканиа" и полуприцепа "Шмит" при движении по внутреннему кольцу МКАД со стороны ул. Ташкентской в направлении ул. Чижевских наехал на стоящий автомобиль "Oпель" и его 65-летнего водителя. По инерции легковушка сдвинулась вперед и сбила 61-летнего водителя "Мазды". В момент происшествия мужчины осматривали повреждения своих авто, полученные при попутном столкновении. В итоге этот мелкий инцидент привел к гибели на месте 65-летнего водителя и госпитализации второго мужчины.

Установлено, что 23-летний водитель грузовика находился в состоянии алкогольного опьянения (1,09 промилле) и ехал со скоростью около 89 км/ч. По пояснениям самого дальнобойщика, он вечером распивал виски в компании знакомых в Минске, а утром направился в Дзержинск - конечный пункт рейса. Согласно результатам следственного эксперимента, автомобиль "Опель" с включенной аварийной сигнализацией с места водителя седельного тягача был виден с расстояния не менее 300 м. По выводам судебно-автотехнической экспертизы, фура находилась в исправном состоянии, торможение было возможным.

Обвиняемый заключен под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-