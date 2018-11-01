Склад магазина сгорел в Березе

1 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березе произошел пожар в здании склада частного магазина, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Сообщение о возгорании поступило около 6 часов 31 октября. Пожар произошел на складе магазина, принадлежащем частному предприятию. Огонь уничтожил здание склада, находившуюся внутри бытовую технику и мебель, а также кабину грузового автомобиля Iveco, повреждены рефрижератор фуры и микроавтобус Citroën.

Причина пожара устанавливается, выясняются обстоятельства происшествия.-0-