Скрывшийся с места ДТП в Барановичском районе водитель был пьян

22 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе водитель, который скрылся с места смертельной аварии, был пьяным, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 21 февраля на 10-м км дороги Н275. По предварительной информации, 31-летний водитель "Рено" не справился с управлением и врезался в дерево. Удар оказался фатальным. В результате аварии погибли 12-летняя дочь водителя и его односельчанин.

Управлявший машиной мужчина предпочел скрыться с места происшествия, но оперативно был задержан сотрудниками Барановичского РОВД. Исследование на наличие алкоголя показало, что за руль водитель легковушки сел пьяным - 2,1 промилле. В отношении него возбуждено уголовное дело ч.3 ст.317 (нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух человек) УК. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

Установлено, что водитель "Рено" в 2012 году был лишен водительского удостоверения за управление транспортным средством в состоянии опьянения (ч.1 ст.18.16 КоАП).-0-