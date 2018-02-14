Следователи ищут других пострадавших от нападений на женщин в Серебрянке

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи ищут других пострадавших от действий мужчины, нападавшего на женщин в Серебрянке. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

Следователи устанавливают обстоятельства преступлений в отношении женщин в январе-феврале 2018 года в столице. По данным следствия, мужчина с целью завладения имуществом и совершения действий сексуального характера в темное время суток вблизи лесопарковых зон в районе улиц Якубова и Малинина в Минске с ножом нападал на потерпевших. Установлено три эпизода противоправной деятельности. По каждому факту были возбуждены уголовные дела по ст. 166 (изнасилование), ст. 339 (хулиганство) УК, которые соединены в одном деле и расследуются следственным управлением УСК по Минску. Для установления личности подозреваемого проводился комплекс неотложных следственных действий, оперативно-разыскных мероприятий и экспертных исследований.

Подозреваемый был задержан сотрудниками органов внутренних дел 3 февраля. Им оказался 26-летний житель Минска.

Экспертизы следов рук, обуви и биологических веществ, изъятых при осмотрах мест происшествий с участием специалистов УГКСЭ по Минску, подтвердили причастность задержанного к совершенному преступлению. К подозреваемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

УСК по Минску обращается с просьбой к другим пострадавшим от действий этого мужчины и лицам, обладающим значимой информацией о совершенных преступлениях, позвонить по телефонам: 8 033 333 67 17, 8 017 389 54 10 или в оперативно-дежурную службу: 8 017 389 55 55.-0-