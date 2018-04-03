3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи ищут очевидцев ДТП на ул. Столетова в Минске, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Авария произошла 19 марта примерно в 18.40 вблизи дома по ул. Столетова, 2. Автомобиль "Тойота Авенсис" сбил мужчину, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. Следственным комитетом по данному факту было заведено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств).

Из имеющейся у следователей видеозаписи следует, что непосредственно перед происшествием в попутном с "Тойота Авенсис" направлении ехала "Тойота Ярис". Водителя легковушки и других возможных очевидцев просят обратиться орган предварительного следствия. Контактные телефоны: 8 (017) 3895350, 8 (029) 1702006, 8 (033) 3336816.-0-