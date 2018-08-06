6 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Следователи ищут очевидцев ДТП в Оршанском районе со сгоревшими автомобилями, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Как сообщалось, 1 августа со стороны Могилева по трассе М8 двигался автомобиль Toyota Land Cruiser под управлением 41-летнего жителя Бобруйска. В районе 175-го км автодороги грузовая "Газель", которая принадлежит одной из торговых организаций Могилева, начала разворачиваться на трассе. В момент, когда машина стала перпендикулярно проезжей части, в район топливного бака врезался автомобиль Toyota, и обе машины загорелись.

В результате ДТП одна пассажирка автомобиля "Газель" от полученных травм скончалась на месте, вторую госпитализировали в реанимационное отделение в медучреждение с термическими ожогами 80% тела.

В отношении водителя автомобиля "Газель" возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека). Мужчину госпитализировали в городскую больницу с термическими ожогами 4-й степени более 95% тела, от полученных телесных повреждений на вторые сутки он скончался.

Водителю и двум пассажирам автомобиля Toyota Land Cruiser госпитализация не потребовалась. По предварительным данным, водитель внедорожника был трезв.

"На место происшествия выехала следственная группа Оршанского МОСК, которая зафиксировала обстановку в момент ДТП. В осмотре места происшествия также принимали участие следователи областного аппарата управления Следственного комитета. Следователями назначены судебно-медицинские экспертизы для установления степени тяжести и локализации телесных повреждений, полученных погибшими и пострадавшими в ДТП, автотехнические экспертизы для установления места столкновения и технического состояния транспортных средств. Производство экспертиз поручено сотрудникам УГКСЭ по Витебской области", - рассказала Светлана Сахарова.

Для установления обстоятельств аварии, а также свидетелей и очевидцев ДТП, следователи обращаются с просьбой к гражданам, располагающих интересующей информацией, сообщить ее по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области 8(033)399-80-44 (круглосуточно).-0-