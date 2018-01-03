Следователи ищут очевидцев смертельного ДТП с 92-летней женщиной и мусоровозом в Минске

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи ищут очевидцев смертельного ДТП с 92-летней женщиной в Минске, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

По информации следствия, 2 января около 14.00 во дворе дома на ул. Корженевского, 1 автомобиль МАЗ наехал на 92-летнюю пенсионерку. "От полученных телесных повреждений она скончалась на месте, - проинформировала Марина Дранькова. - Транспортным средством управлял 59-летний водитель фирмы по переработке вторсырья. По результатам освидетельствования он был трезв".

УСК по Минску в отношении мужчины возбудило уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Беларуси.

Также 2 января около 21.00 на перекрестке ул. Алибегова и ул. Рафиева автомобиль "Додж" сбил 36-летнего пешехода. В результате ДТП он получил различные травмы и был госпитализирован. "Машина под управлением 46-летнего мужчины ехала со стороны пр. Газеты "Звязда". По результатам освидетельствования водитель был трезв, - рассказала представительница УСК. Как сообщили в ОГАИ Московского района Минска, сегодня днем сбитый пешеход скончался, до этого он перенес несколько операций.

Для установления всех обстоятельств ДТП следователи совместно с экспертами провели осмотры мест происшествий, назначены автотехнические и судебно-медицинские экспертизы.

Следствие обращается с просьбой к гражданам, которые стали очевидцами или обладают значимыми сведениями о данных ДТП, позвонить по телефонам: 8(033) 333-67-19, 8(017) 389-54-51 либо в дежурную службу УСК по Минску 8(017) 389-55-55.-0-