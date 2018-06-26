26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи ищут очевидцев смертельного ДТП с подростком в Пуховичском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
Пуховичский РОСК возбудил уголовное дело о ДТП, в результате которого погиб несовершеннолетний пассажир мотоцикла. Авария произошла вечером 24 июня у д.Дукора. По данным следствия, 43-летняя жительница Гродно на мотоцикле Honda VER ехала по трассе М5 Минск-Гомель в сторону столицы, при выборе скорости не учла погодные и дорожные условия. "Она не справилась с управлением, что привело к падению мотоцикла, а после он ударился о тросовое ограждение на разделительной полосе. В результате ДТП женщина с травмами была госпитализирована, а ехавший с ней 14-летний сын погиб на месте от полученных повреждений, - рассказала Татьяна Белоног. - В рамках уголовного дела по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) назначены исследования по установлению технического состояния мотоцикла, скорости его движения, причине смерти несовершеннолетнего и иных обстоятельств".
Следователи просят очевидцев происшествия обратиться в Пуховичский РОСК по адресу: г. Марьина Горка, ул. Красноармейская 11/2 или сообщить имеющуюся у них информацию по телефону: 8-(01713)-35-750, 8-(01713)-47-090.-0-
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