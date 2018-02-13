Следователи ищут свидетелей ДТП на автобусной остановке в Гомеле

Фото с сайта УСК по Гомельской области

13 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Гомельской области устанавливает свидетелей ДТП на автобусной остановке в Гомеле, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК Мария Кривоногова.

ДТП произошло 26 октября 2017 года около 17.14 на улице Барыкина на остановке общественного транспорта "Улица Борисенко". Автобус МАЗ травмировал мужчину 1958 года рождения, который через две недели скончался в больнице.

"Следственное управление УСК по Гомельской области для установления обстоятельств, имеющих значение для принятия решения по уголовному делу по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека), дополнительно осуществляет поиск свидетелей ДТП", - прокомментировала Мария Кривоногова.

Сотрудники следственного управления обращаются с просьбой к гражданам, ставшим очевидцами данного происшествия, сообщить информацию о ДТП по телефонам 8 (0232) 70-45-49, 8 (044) 772-75-45, 8 (029) 333-32-05.-0-