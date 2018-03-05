Следователи назвали причину ЧП с азотными коктейлями на новогоднем корпоративе в Солигорске

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/ Управление Следственного комитета по Минской области установило обстоятельства происшествия на новогоднем корпоративе в солигорском кафе, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК Татьяна Белоног.

Следователи провели весь комплекс необходимых действий, допросили всех посетителей, персонал кафе. Изучены документация, записи с камер видеонаблюдения, получены заключения лабораторных исследований. Судебно-медицинская экспертиза показала, что повреждение внутренних органов у женщины явилось следствием действия жидкого азота. "Следствием установлено, что 32-летний индивидуальный предприниматель, имеющий свидетельство о разрешении на проведение торжественных мероприятий, заключил договор с руководством кафе на оказание услуги по организации и проведению новогодней шоу-программы. В одном из конкурсов он, не имея специальных познаний и навыков, а используя информацию из интернета, добавил в бокалы и рюмки участников со спиртным жидкий азот из термоса. При этом, не дозируя добавленный объем азота и не контролируя время его испарения, разрешил участникам выпить коктейли. В результате неосторожных действий ведущего женщина получила тяжкие телесные повреждения", - рассказала Татьяна Белоног.

Индивидуальному предпринимателю предъявлено обвинение по ч.2 ст. 338 УК (оказание услуг, заведомо не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения). Свою вину мужчина признал. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Что касается должностных лиц заведения, которые не приняли надлежащих мер по обеспечению техники безопасности при организации мероприятия, то в их отношении выделены материалы.

Как сообщалось, вечером 23 декабря 2017 года в солигорском кафе "Веснянка" после номера шоу-программы с использованием жидкого азота одной из участниц стало плохо. Женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии, ее прооперировали.-0-