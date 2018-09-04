Следователи проверяют причастность жителя Мозыря к другим фактам истязания животных

4 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следователи проверяют причастность жителя Мозыря к другим фактам мучения животных, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета по Гомельской области Мария Кривоногова.
Мозырским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.339-1 (жестокое обращение с животным) Уголовного кодекса.
Полученная РОВД информация дала основания подозревать жителя Мозыря, 1990 года рождения, в нанесении увечья коту. Процесс жестокого обращения с животным мужчина зафиксировал на видеокамеру. Впоследствии съемка попала в открытый доступ в интернет.
"Следствием дано поручение органу дознания на установление местонахождения и задержание указанного лица. В настоящее время Мозырским РОСК изучаются видеозаписи мучения животных (поступившие из РОВД), проверяется причастность жителя райцентра к иным фактам жестокого обращения с ними", - пояснила Мария Кривоногова.
Мужчине грозит наказание общественными работами, или штрафом, или исправительными работами сроком до одного года, или арестом.-0-
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