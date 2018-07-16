Следователи проводят проверку по факту гибели монтажника на БелАЭС

16 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Следователи проводят проверку по факту гибели монтажника на строительстве БелАЭС. Информацию об этом на своей странице в социальной сети разместил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич, сообщает БЕЛТА.

На БелАЭС при падении с высоты погиб монтажник "Несчастный случай со смертельным исходом при падении с высоты произошел 16 июля на площадке строительства Белорусской АЭС с монтажником российской субподрядной организации", - сообщили в министерстве.

"Островецкий районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту гибели утром 16 июля при падении с высоты на площадке строительства Белорусской АЭС стажера-монтажника российской субподрядной организации, 1976 года рождения, гражданина Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводятся все необходимые следственные и процессуальные действия.

Сергей Шершеневич отмечает, что проблема производственного травматизма находится на особом контроле управления Следственного комитета по Гродненской области. С начала текущего года в районные следственные подразделения поступило 89 сообщений о травмировании граждан на рабочих местах, в том числе о 8 фактах с их гибелью.-0-