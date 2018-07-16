Следователи проводят проверку по факту гибели монтажника на БелАЭС

16 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Следователи проводят проверку по факту гибели монтажника на строительстве БелАЭС. Информацию об этом на своей странице в социальной сети разместил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич, сообщает БЕЛТА.
"Островецкий районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту гибели утром 16 июля при падении с высоты на площадке строительства Белорусской АЭС стажера-монтажника российской субподрядной организации, 1976 года рождения, гражданина Республики Беларусь", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводятся все необходимые следственные и процессуальные действия.
Сергей Шершеневич отмечает, что проблема производственного травматизма находится на особом контроле управления Следственного комитета по Гродненской области. С начала текущего года в районные следственные подразделения поступило 89 сообщений о травмировании граждан на рабочих местах, в том числе о 8 фактах с их гибелью.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3066 BYN
|2.303 BYN
|2.307 BYN
|USD
|1.9725 BYN
|1.971 BYN
|1.977 BYN
|RUB
|3.1678 BYN
|3.156 BYN
|3.17 BYN