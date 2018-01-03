Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины на детской площадке в Витебске

3 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Городской отдел Следственного комитета проводит проверку по факту обнаружения тела мужчины на детской площадке в Витебске. Об этом в своем аккаунте в Facebook сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова, передает корреспондент БЕЛТА.
Тело витебчанина 1986 года рождения было найдено 1 января около 16 часов на игровой площадке возле одного из жилых домов по ул. Герцена. Следственная группа провела осмотр места происшествия. В ходе осмотра погибшего телесных повреждений, за исключением странгуляционной борозды, не обнаружено.
Изучаются обстоятельства произошедшего. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, в настоящее время не обнаружено. Следователями рассматриваются различные версии, выясняются причины смерти мужчины. Проверка продолжается.-0-
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