Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины в поле под Витебском

12 марта, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Следователи Витебского районного отдела Следственного комитета проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины вблизи деревни Большие Летцы. Об этом сообщила на своей странице в соцсети Facebook официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

Тело было найдено 11 марта около 11.25 в поле возле деревни Большие Летцы под Витебском. Здесь же обнаружен рюкзак с личными вещами и паспорт жителя г.п. Шумилино на имя Романенко А.Е. 1984 года рождения.

Пропавший тату-мастер витебского салона найден мертвым Труп 34-летнего мужчины, которого как без вести пропавшего разыскивал Шумилинский РОВД, найден 11 марта в поле возле деревни Большие Летцы Витебского района.

Следователями назначена судебно-генетическая экспертиза для установления личности мужчины, а также судебно-медицинская экспертиза для выяснения причин и времени наступления смерти. Выполнение исследований поручено сотрудникам управления Госкомитета судебных экспертиз по Витебской области.

Следователи Шумилинского РОСК в феврале текущего года завели уголовное дело по факту безвестного отсутствия жителя Шумилино Александра Романенко 1984 года рождения.

Расследование уголовного дела продолжается.-0-