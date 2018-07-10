10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи проводят проверку по факту падения ребенка с 7-го этажа в Минске, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"Установлено, что 9 июля около 19.00 из окна квартиры на 7-м этаже дома по улице Маршала Лосика в Минске выпал 5-летний мальчик. Мужчины, ставшие очевидцами, увидели ребенка на подоконнике, успели растянуть покрывало и поймать мальчика, однако оно при падении порвалось. Мальчик госпитализирован, в момент доставления находился в сознании. Следователи Московского (г.Минска) РОСК проводят проверку", - сообщили в СК.

Как сообщалось, ребенок находится в РНПЦ детской хирургии. Его состояние стабильно тяжелое.-0-