10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи проводят проверку по факту падения ребенка с 7-го этажа в Минске, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
"Установлено, что 9 июля около 19.00 из окна квартиры на 7-м этаже дома по улице Маршала Лосика в Минске выпал 5-летний мальчик. Мужчины, ставшие очевидцами, увидели ребенка на подоконнике, успели растянуть покрывало и поймать мальчика, однако оно при падении порвалось. Мальчик госпитализирован, в момент доставления находился в сознании. Следователи Московского (г.Минска) РОСК проводят проверку", - сообщили в СК.
Как сообщалось, ребенок находится в РНПЦ детской хирургии. Его состояние стабильно тяжелое.-0-
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