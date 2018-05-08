8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи проводят проверку по факту смерти директора "Бобруйскмолока", сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

"Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка по факту смерти директора производственного унитарного предприятия "Бобруйскмолоко". Ее тело было обнаружено сегодня в подсобном помещении предприятия", - проинформировала Оксана Соленюк.

На месте работает следственно-оперативная группа, которая проводит осмотр места происшествия. Допрашиваются сотрудники предприятия, родственники погибшей, выясняются мотивы произошедшего. Назначен ряд экспертиз.-0-