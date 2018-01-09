Следователи проводят проверку по факту травмирования гимнастки в Гомельском цирке

9 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский городской отдел Следственного комитета проводит проверку по факту травмирования воздушной гимнастки в Гомельском цирке, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Будет проверено соблюдение техники безопасности при выполнении трюков. Также следователями инициировано проведение специального расследования областным управлением Департамента госинспекции труда Министерства труда и соцзащиты.

Как сообщалось, инцидент в Гомельском цирке произошел 5 января. Во время акробатического номера артисты выполняли феноменальные трюки. Гимнастка с размаху летела из рук одного акробата к другому. Как видно из видеозаписи очевидцев, гимнаст поймал девушку, но она выскользнула из его рук и упала за пределы страховочной сетки. Акробатку госпитализировали в областную клиническую больницу.-0-