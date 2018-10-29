29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи разыскивают очевидцев смертельного ДТП под Радошковичами, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Устанавливаются обстоятельства аварии, в результате которой 4 человека погибли, 5 - доставлены в учреждения здравоохранения. По результатам первоначальных следственных действий Минским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть четырех человек (ч.3 ст.317 УК).

По данным следствия, 27 октября около 16.25 житель Минска (56-летний) за рулем автомобиля Mazda ехал в сторону Молодечно по автодороге Р28 Минск-Молодечно-Нарочь, на 36-м км вблизи деревни Лисицы Минского района выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen Jetta под управлением 38-летнего жителя агрогородка Ждановичи. В результате ДТП оба водителя, а также пассажиры Mazda (17-летний подросток и 71-летняя женщина) погибли на месте происшествия. Еще двое пассажиров Mazda (10-летний мальчик и 47-летняя женщина), а также находившиеся в Volkswagen Jetta полуторагодовалый мальчик, 26-летняя и 36-летняя жительницы Минского района с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

Следователи Минского районного отдела, областного управления и центрального аппарата Следственного комитета с участием эксперта и сотрудников ГАИ осмотрели место происшествия, зафиксировали следовую картину, изъяли транспортные средства и иные вещественные доказательства.

Далее устанавливать обстоятельства аварии будут следователи УСК по Минской области, специализирующиеся на расследовании преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта.

Следствие обращается к гражданам, которые располагают информацией, записями видеорегистратора с места происшествия, сообщить об этом в УСК по Минской области по адресу Минск, ул. Аранская, 1, или по телефонам (017) 219-09-17, 219-09-04.-0-