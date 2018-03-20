Следователи устанавливают обстоятельства ДТП под Ивье, в котором погибла мать троих детей

20 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства смертельного ДТП под Ивье. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Авария произошла 19 марта около 16 часов на автодороге Юратишки-Бакшты-Расолишки. Автомобиль "Киа" под управлением 51-летней жительницей Ивьевского района съехал в кювет и ударился в дерево. Водитель погибла на месте, а ехавшие в качестве пассажиров ее дети 2004, 2005 и 2007 годов рождения, а также односельчанка, 2005 года рождения, с телесными повреждения различной степени тяжести госпитализированы.

Ивьевским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.317 УК). Следователи при непосредственном участии экспертов управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области осмотрели место происшествия. Зафиксированы и изъяты следы и объекты, необходимые для последующего выяснения всех обстоятельств произошедшего.

"Планируется назначение ряда экспертиз. Их выводы будут способствовать детальному воссозданию механизма развития происшествия. Устанавливаются и допрашиваются очевидцы автоаварии", - отметил Сергей Шершеневич. Расследование продолжается.-0-