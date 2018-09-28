28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Минской области с участием мотоциклиста, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

"Инцидент произошел 19 сентября около 22.00 на автодороге Минск - Национальный аэропорт. По данным следствия, 28-летний мужчина, управляя мотоциклом Yamaha FJR 1300A и двигаясь по левой полосе на 21-м км автодороги М2 в направлении Минска, вблизи деревни Слободщина Минского района въехал в металлическую опору билборда. Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия", - рассказала Татьяна Белоног.

Следователи обращаются с просьбой к гражданам, располагающим информацией о происшествии, обратиться в Минский РОСК по адресу ул. Скрыганова, 4 или по телефонам: 8 (017) 302-54-68, 8 (017) 302-51-89.-0-