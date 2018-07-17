17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства уничтожения леса в Барановичском районе, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
В апреле житель Барановичского района обнаружил возгорание лесного массива вблизи места сжигания порубочных остатков работниками частной организации. Сообщение об этом поступило в Барановичский РОВД, откуда была направлена следственно-оперативная группа.
Как установлено во время проверки, из-за возгорания уничтожен лес в шести квадратах Барановичского лесхоза общей площадью свыше 160 га. Тем самым причинен ущерб в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело по ст.276 (уничтожение леса по неосторожности) УК.
Сейчас следователи проводят следственные и другие процессуальные действия, а сотрудники милиции - оперативно-разыскные мероприятия по установлению виновного.-0-
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