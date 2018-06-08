Следователи устанавливают обстоятельства вербовки и вывоза белорусок для занятия проституцией

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное следственное управление Следственного комитета расследует уголовное дело о вербовке и вывозе за границу белорусок для занятия проституцией, сообщили БЕЛТА в СК.

Дело возбуждено по материалам главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД. "Следствием установлено, что женщина 1994 года рождения с целью получения материальной выгоды от неустановленных иностранных лиц в период с начала 2017 до мая 2018 года вербовала через интернет и содействовала в перевозке в Турцию в целях сексуальной эксплуатации не менее трех белорусок. Обвиняемая была задержана в аэропорту во время попытки улететь из страны с очередной девушкой", - рассказали в Следственном комитете.

Действия обвиняемой квалифицированы следствием по ч.2 ст.181 (вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение человека в целях эксплуатации) Уголовного кодекса. К женщине применена мера пресечения в виде заключения под стражу, она дает признательные показания и сотрудничает со следствием.

Расследование уголовного дела продолжается. "В настоящее время устанавливается количество вывезенных для занятия проституцией гражданок Беларуси и причастность обвиняемой к другим преступлениям", - отметили в СК.-0-