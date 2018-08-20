Следователи устанавливают очевидцев смертельного ДТП в Гомельском районе

20 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. УСК по Гомельской области устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом в Гомельском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК Мария Кривоногова.

Авария произошла 8 августа примерно в 23.40. На автодороге Гомель-Кобрин столкнулись два грузовых автомобиля Меrcedes. Машины двигались в попутном направлении со стороны Речицы в сторону Гомеля. В результате ДТП один из водителей, 1990 года рождения, от телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Следователи просят очевидцев ДТП, а также тех, кто обладает записями видеорегистратора с места происшествия, сообщить об этом в УСК по Гомельской области по телефонам: 8(029)345-29-37, 743-75-45, 8(044)772-75-45.-0-