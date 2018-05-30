Следователи устанавливают пострадавших от действий лжецелителя из Лиды

30 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде следователи устанавливают граждан, пользовавшихся услугами нелегального целителя. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Лидским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело, возбужденное по факту мошенничества, совершенного повторно (ч.2 ст.209 УК).

Подозревается 54-летний житель Лиды. В ноябре 2017 и январе 2018 годов он завладел деньгами трех жительниц райцентра. Сделал это под предлогом снятия порчи, а также продажи оберегов, исцеляющих от болезней и защищающих от проблем. Всего он похитил $160, Br340 и 165 евро.

"Следователи выяснили, что представляющийся экстрасенсом и целителем мужчина не имеет медицинского образования и разрешений на оказание населению услуг по психологической и иной помощи в Беларуси. Также у него нет постоянного места работы. Ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался", - отметил Сергей Шершеневич. В целях обеспечения имущественных взысканий и возможной конфискации на имущество подозреваемого наложен арест.

Следователи полагают, что воспользоваться услугами нелегального целителя могли и другие люди. Их просят обратиться в Лидский районный отдел Следственного комитета, позвонив по телефонам 8 (0154) 52-15-54 или 102.-0-