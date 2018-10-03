Следователи установили личность погибшего при пожаре в могилевском общежитии

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи установили личность мужчины, тело которого было обнаружено в горевшей комнате могилевского общежития. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Погибшим оказался 42-летний могилевчанин, он находился в гостях у женщины. Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем при курении.

Двое детей, которых госпитализировали с подозрением на отравление продуктами горения, сейчас в удовлетворительном состоянии, патологий у них не выявлено.

Сообщение о пожаре в комнате на четвертом этаже общежития на Пушкинском проспекте спасатели получили 2 октября в 11.48. Работники МЧС во время ликвидации возгорания эвакуировали из комнаты 45-летнюю женщину в бессознательном состоянии, которая, несмотря на проведенные медиками реанимационные мероприятия, скончалась. Еще три человека были доставлены в больницы города. После ликвидации пожара у окна обнаружили тело мужчины без признаков жизни.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия с применением передвижной криминалистической лаборатории. Назначены судебно-медицинские экспертизы, проведение которых поручено специалистам УГКСЭ по Могилевской области. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.144 УК (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Окончательная правовая оценка ситуации будет дана по итогам расследования.-0-