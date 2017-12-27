27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи работают с подозреваемыми по делу о происшествии с жидким азотом в солигорском кафе. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Солигорские следователи продолжают устанавливать обстоятельства причинения тяжких телесных повреждений женщине, которую госпитализировали в тяжелом состоянии вечером 23 декабря из кафе после номера шоу-программы. "Подозреваемыми по уголовному делу, возбужденному по ч.2 ст.338 УК (оказание услуг, заведомо не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения), признаны директор заведения и индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги по организации и проведению шоу-программы, - сказала Татьяна Белоног. - Продолжаются допросы свидетелей, работников, должностных лиц, проводятся обыски и лабораторные исследования. Следствием изучаются изъятая документация, а также записи с камер видеонаблюдения, которые приобщены к материалам уголовного дела. С подозреваемыми проводятся процессуальные и следственные действия".

Как сообщалось, вечером 23 декабря в солигорском кафе после номера шоу-программы, где использовался жидкий азот, посетительнице стало плохо. Женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии с признаками термического ожога.-0-