Следователи выясняют обстоятельства разбойного нападения на двух парней в Минске

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичные следователи выясняют обстоятельства разбойного нападения на двух парней, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

По предварительным данным, в ночь на 11 февраля 19-летний юноша пригласил к себе в гости двух парней и двух несовершеннолетних девушек. Компания собралась в квартире на улице Налибокской. Молодые люди употребляли алкоголь. Когда выпивка закончилась, одна из девушек предложила попросить кого-нибудь в социальной сети привезти спиртное, а потом его отобрать. "В ходе переписки девушка с ранее незнакомыми ей парнями пояснила, что находится дома вдвоем с подружкой и предлагает составить им компанию с условием угощения спиртным. Новые знакомые согласились на это и вместе с напитками приехали по указанному адресу. При этом в отправленном сообщении она указала соседнее здание", - рассказала Марина Дранькова.

Когда молодые люди подъехали на место, их встретили трое парней в шапках с прорезью, и капюшонах. Подозреваемые избили гостей и под угрозой применения ножа завладели напитками. Одному из пострадавших удалось вырваться и позвать на помощь таксиста. Мужчина увидел подъезд, в котором скрылись нападавшие, и сообщил в правоохранительные органы.

Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы милиции установили личности парней и обнаружили в квартире похищенное. Осмотрев место происшествия, следователи с участием экспертов Фрунзенского (Минска) РО ГКСЭ изъяли различные следы, которые также подтвердили причастность подозреваемых к совершению преступления.

Фрунзенский районный отдел Следственного комитета возбудил по данному факту уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.207 УК (разбой группой лиц). "Все участники компании задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Для установления всех обстоятельств произошедшего проводится комплекс неотложных следственных и других процессуальных действий, назначен ряд экспертиз", - проинформировала Мария Дранькова.

Следствие не исключает, что аналогичная схема по завладению имуществом могла использоваться ранее как подозреваемыми, так и другими лицами в Минске. Поэтому следователи просят сообщить возможных пострадавших о подобных фактах в территориальные подразделения органов внутренних дел.-0-